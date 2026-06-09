雄獅、五福5月營收創同期新高 樂觀看下半年

雄獅看好下半年營運。（雄獅提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠國人出國旅遊熱度未減，雄獅（2731）、五福旅遊（2745）5月營收雙雙創下歷年同期新高。

雄獅 5月營收達28.46億元，月增4.32%，年增9.76%，創歷年同期新高紀錄；累計今年前五月營收137.03億元，年增12%，也創下歷年同期新高。

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雄獅1至5月機票銷售額年成長約30%，開票張數更年增近50%，其中東北亞市場旅客人數呈現翻倍成長。

五福旅遊5月營收達9.13億元，年成長22.54%，創下歷年同期新高，並寫下公司歷史單月第三高紀錄。

五福指出， 5月營收成長主要受惠於「高雄公會國際旅展」及「台北國際觀光博覽會」兩大實體旅展帶動，以及公司推出的「抗漲方案」成功掌握通膨環境下的消費需求。透過提前布局暑假旺季產品及促銷活動，不僅有效帶動來客數與訂單成長，也進一步挹注整體營收表現。

展望未來，雄獅看好下半年中秋、國慶等五大連假旅遊需求，攜手星宇航空限時推出「雄獅X星宇 獨家起飛祭」，祭出年度機票促銷，且涵蓋台北、台中出發共41個國際航點，提供旅客提前布局下半年出遊優惠，預期能帶來超過2倍開票率的成長。

五福說，除持續推出暑假檔期優惠商品外，也已提前啟動第四季聖誕跨年及2027年第一季春節檔期之早鳥促銷活動，積極搶攻旅遊市場商機。此外，也將持續參與各大旅展活動，包括6月台中ATTA夏季旅展，以及7月台北與高雄夏季旅展，透過實體展會結合線上行銷資源，進一步擴大市場滲透率與品牌能見度，為下半年營運成長增添動能。

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