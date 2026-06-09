昔日養蝦大國一路跌落神壇！「這國」蝦出口雪崩70％拚翻身

孟加拉設定2030年蝦類出口目標為30億美元。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕孟加拉政府正全力推動蝦產業轉型，並喊出2030年前將蝦類出口額提升至30億美元的目標，希望重振這項曾被譽為「白色黃金」（White Gold）的明星產業。面對蝦出口收入從1990年代近10億美元高峰，一路下滑逾70%，如今不到3億美元，官方計畫透過現代化養殖技術、建立蝦產業經濟特區及發展高附加價值產品，為產業尋找新的成長動能。

外媒報導，孟加拉這項雄心勃勃的目標背後，是一個長期衰退的產業現實。孟加拉蝦類出口收入已從1990年代接近10億美元的高峰，大幅下滑至2024-25財政年度不足3億美元，下跌逾70%，凸顯產業結構改革的迫切性。

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根據孟加拉馬赫什卡利綜合發展局（Mida）近日提出的產業發展藍圖，蝦產業目前仍是當地重要出口來源之一，不僅提供超過30萬個就業機會，產品更銷往全球60多個國家。孟加拉擁有約26.2萬公頃蝦類養殖面積，規模居全球第5。

事實上，孟加拉蝦產業曾有過輝煌時期。自1980年代末至2000年代中期，在歐盟、美國及日本市場對草蝦需求帶動下，冷凍蝦一度成為僅次於成衣業的第二大出口產品。然而，自2006年起，受到環境惡化、水域面積縮減、農藥及化肥過度使用，以及未能及早引進高產量南美白蝦養殖技術等因素影響，產業逐漸失去競爭力。

儘管如此，蝦類仍占該國水產品出口收入約76%，被視為最具潛力的非成衣出口產業之一。為扭轉頹勢，官方規劃借鏡中國、泰國及越南等亞洲養蝦強國經驗，推動傳統養殖向智慧化、集約化及室內化生產模式轉型。

當局也正研議設立專屬蝦產業經濟特區，整合孵化場、飼料廠、檢驗中心及養殖基地，建立符合歐美市場要求的產品追溯制度。目前也規劃蝦產業經濟特區，導入即時監測系統及電子追溯平台，提升產品品質與國際競爭力。

不過，產業面臨的挑戰依然嚴峻。根據孟加拉漁業局資料，該國2024至2025年度蝦產量約29.9萬公噸，但平均每公頃產量僅約400公斤。相比之下，厄瓜多集約化養殖場每公頃產量可達6800公斤，印度與越南也分別達到5500公斤及4500公斤，差距相當明顯。

業界人士認為，若能優先完成約3萬公頃養殖區的現代化升級，孟加拉蝦類年出口額有機會提升至20億至25億美元，朝30億美元目標邁進。

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