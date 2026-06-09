向榮生技攜手健眾細胞生醫 搶進越南及東南亞市場

向榮生技與健眾細胞生醫於6月9日舉行「越南市場策略合作授權合約」簽署儀式，左為健眾細胞生醫董事長黎高興、右為向榮生技董事長蔡意文。（向榮提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於細胞新藥開發的向榮生技（6794）今日（6/9）與健眾細胞生醫簽訂授權合約，雙方攜手將向榮幹細胞新藥及其相關產品推向越南及東南亞市場。

向榮生技表示，公司專精於再生醫學幹細胞新藥開發領域，旗下治療退化性膝骨關節炎之臨床試驗已於2025年11月完成臨床3期最後一位病人之收治，除有機會依再生雙法申請有附款許可之臨時性藥證外，將於本年追蹤期結束後進行解盲依結果申請藥證，為國內再生醫療業者進度最為領先者。

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另外慢性腎臟病臨床試驗也已完成1/2期結案報告，將朝後續臨床階段推進。向榮另一作為化妝品原物料的幹細胞分泌物高濃度外泌體更繼成功外銷至日本後，於2026年初獲得菲律賓食品藥物管理局的化妝品通知核准，為台灣首家且目前唯一取證者。

至於健眾集團深耕東南亞多年，擁有海外成功經驗及豐富資源，產業多元佈局，其健眾細胞生醫則提供跨國、跨領域的新興療法諮詢平台。

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