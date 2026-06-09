台驊5月營收創今年新高 看6月運價維持高檔

台驊總經理顏益財。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股（2636）5月合併營收為20.99億元，月成長11.13%，年成長10.70%；累計1至5月合併營收88.35億元，年減少3.73%。台驊指出，隨中國出貨動能延續，加上高科技產業、電商及跨境物流需求回溫，帶動5月單月營收突破20億元，創下今年以來單月新高。

台驊控股表示，在AI伺服器、高階電子產品、半導體設備及科技材料等貨品需求支撐下，跨境物流需求較4月回升；此外，電商及部分工業原材料運輸需求亦同步增溫，且部分客戶考量後續假期安排、運價調整及燃油成本變化，提前規劃出貨與物流時程，亦帶動整體出貨動能提升。

請繼續往下閱讀...

台驊說。5月貨櫃航運市場較第一季明顯改善，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續走升，反映遠洋航線需求回溫、航商運力配置調整及旺季前備貨需求增加。美國線與歐洲線運價均較月初上揚，顯示歐美市場補庫需求逐步恢復。進入6月後，市場延續5月以來的偏緊態勢，部分主要航線運價仍維持高檔。不過，中東地緣政治情勢、國際油價變化及主要港口作業狀況，仍為後續全球物流市場的重要觀察指標。

台驊說，近年客戶供應鏈布局更加分散，對物流業者的在地服務能力與即時反應速度要求提高。以東北亞市場為例，韓國、日本客戶重視長期信任與在地服務，集團透過在地團隊深化既有客戶合作，並參與高科技、電子及製造業客戶物流專案與標案，逐步擴大區域合作機會；在東南亞市場，則因應客戶產能移轉與多據點生產需求，結合當地團隊提供跨境運輸、區域配送、倉儲及供應鏈管理服務，提升客戶在亞洲區域內的物流調度效率，進一步強化服務黏著度與市場滲透率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法