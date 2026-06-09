看好金融創新長期發展趨勢 聯邦投信推「聯邦美國金融創新ETF基金」

看好金融創新長期發展趨勢，聯邦投信推出「聯邦美國金融創新ETF基金」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好金融創新長期發展趨勢，聯邦投信推出「聯邦美國金融創新ETF基金（009825）」，追蹤彭博TPEx美國金融創新指數，聚焦數位支付、金融科技及加密經濟三大主題，ETF以每股新台幣10元發行，降低投資門檻，讓投資人能透過ETF參與全球金融創新產業發展。

根據國際研究機構預估，未來數位支付交易規模、金融科技服務滲透率以及虛擬資產相關應用仍具長期成長空間。以全球數位支付交易量為例，未來5年全球非現金交易筆數預估成長約110%，法人指出，全球數位支付市場在AI與大數據推波助瀾下規模持續翻倍，相關供應鏈從支付平台到新興加密經濟，長線成長趨勢明確的背景下，正是投資人搶先布局的絕佳時機。

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聯邦投信表示，009825成分股主要涵蓋美國金融創新領域具代表性的企業，包括Visa、Mastercard、Robinhood等國際知名公司，掌握數位支付普及與金融科技創新所帶來的成長機會，值得注意的是，該基金採取「等權重配置機制」、精選30檔潛力股，透過布局大、中、小型企業，完整參與龍頭企業與潛力新秀的成長爆發機會。

理財專家強調，金融數位化是不可逆的趨勢，009825提供填補市場上純美股金融創新科技的投資空白商機，對於渴望追求報酬機會、掌握未來十年金融生態紅利的投資人而言，以10元親民價參與009825，將是走在財富趨勢前端的選擇機會。

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