日勝生股東會 董座宣示將轉型「永續綠生活」整合集團

日勝生集團董事長林榮顯（前排中）主持日勝生股東會。（日勝生提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕日勝生（2547）今（6/9）日舉行股東會，董事長林榮顯指出，面對AI產業崛起、超高齡社會來臨及全球淨零轉型趨勢，日勝生已由傳統建設開發商，逐步轉型為以「永續綠生活」為核心的跨域整合集團，聚焦TOD城市開發、康養社區、智慧水資源循環及公共建設等四大領域，布局下一階段長期成長動能。

在核心本業方面，日勝生近年積極布局TOD（大眾運輸導向開發）城市更新案，策略已由過去單一建案開發，轉向城市核心節點經營。目前包括台北館前都更案、台中捷運聯開案、高雄R17世運站聯開案，已形成北中南三軸布局。

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除TOD開發外，日勝生近年亦積極切入高齡健康與康養住宅市場。隨著台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口突破20%，高齡住宅、智慧照護與健康管理需求快速成長。日勝生打造的「三芝日初不老莊園」預計於今年分期完工，全案導入健康監測、智慧定位、緊急照護與社區共融設計，建構結合居住、照護與健康管理的優質康養社區。

林榮顯表示，未來高齡住宅將不再只是單純的住宅產品，而是持續性的健康服務平台；將銀養科技與健康服務深度整合，將成為下一波長期內需市場的核心動能。

在水資源與循環經濟布局方面，日勝生旗下寶鼎再生水今年4月正式啟用「桃園北區再生水中心」，為北台灣首座AI智慧化再生水示範廠。目前日勝生累計於桃園水務建設投資已超過175億元，用戶接管突破17萬戶，下水道管網超過170公里。

未來桃園北區再生水系統完工後，每日供水量將達11萬CMD，成為北台灣最大再生水廠，將支援科技與產業園區穩定供水需求。

展望未來，林榮顯表示，日勝生將持續深化ESG治理、智慧建築、低碳建築、AI管理及循環經濟技術，建立具規模化、可複製與長期現金流特性的永續城市模式。

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