擷發進駐高雄亞灣設南部研發中心 攜手市府布局大南方AI產業生態系

擷發科技董事長楊健盟表示，擷發科技將以 AI 軟硬整合優勢進駐高雄棧叁庫，助力智慧交通與城市安全發展。（擷發公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務廠擷發科技（7796）宣布正式進駐高雄「PIER F 棧叁庫」，設立近300坪南部研發中心。在高雄市市長陳其邁見證下，由擷發科技董事長楊健盟與高雄市經發局局長廖泰翔共同簽署合作意向書。未來將以自主研發的 AI 視覺平台 AIVO 及新世代 AI 車載安全防護系統為核心，結合高雄港區物流、智慧交通與製造業需求，打造大南方 AI 應用與技術驗證基地，並響應高雄市政府推動「亞灣 2.0－智慧科技創新園區」及「智慧高雄燈塔計畫」，共同加速 AI 技術落地與產業升級。

擷發科技表示，此次進駐高雄，也是繼COMPUTEX 2026 期間成功取得印度國際一線車廠供應商訂單後，進一步擴大 AI 車載與 Edge AI 布局的重要里程碑。隨著 AI 技術逐步從雲端走向實際場域應用，擷發科技期望透過高雄完整的港灣物流、製造業聚落及交通運輸場域，加速 AI 解決方案落地驗證，並帶動南部產業智慧化升級。

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