竣邦-KY接單綜效提升 5月營收創同期新高

竣邦-KY表示，將持續以研發設計、供應鏈整合及多元區域供貨能力為核心，擴大接單規模與產品附加價值。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計大廠竣邦-KY（4442）5月營收1.92億元，月減10.2%、年增55.3％，創歷年同期新高，今年前5個月營收累計為8.43億元、年增14.1％，改寫歷年新猷。管理層表示，將持續以研發設計、供應鏈整合及多元區域供貨能力為核心，擴大接單規模與產品附加價值，為中長期營運成長奠定良好利基。

竣邦-KY指出，今年以來接單量能較以往增加，既有國際品牌客戶訂單維持穩健，且隨機能性服飾應用由專業運動場景延伸至日常穿搭、戶外休閒及城市生活等多元情境，帶動品牌對布料機能、穿著舒適度、防水透濕、耐用性、輕量化及永續材料等開發需求提升。

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竣邦-KY觀察，受全球運動休閒（Athleisure）風潮延續，國際品牌客戶持續推動機能性與差異化的多元應用產品開發，帶動公司在運動、戶外及新應用領域的接單動能持續升溫，推升5月及前五月營收表現改寫同期新高。同時，公司於工裝及袋材等新應用產品逐步放量，支撐整體營運表現。

在運動領域方面，隨著大型國際賽事帶動相關需求，竣邦-KY觀察客戶專案開發力道增強；依目前專案規劃與出貨時程，下半年運動領域出貨動能預期較上半年成長。公司並持續推動多元接單策略，深化新客戶與新品牌合作，並逐步延伸產品組合至中高端量產市場，以擴大客群基礎與應用範圍。

展望未來營運，竣邦-KY持審慎樂觀看法，隨著新應用領域及新客戶專案逐步放量，加上越南產能布局推進，將積極掌握全球運動服飾市場成長趨勢，以及品牌供應商集中化與生產基地多元化趨勢，深化與國際品牌客戶合作。

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