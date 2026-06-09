中國尼龍薄膜低價搶市 經部初判認定台廠有實質損害

中國尼龍薄膜低價搶市，經部認定台廠有實質損害。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國聚醯胺（PA）薄膜近年大舉來台搶市，價格一路下殺，甚至低於國產品售價，迫使台灣業者跟進降價應戰，卻導致虧損持續擴大。經濟部今（9）日召開貿易救濟審議會，認定中國特定聚醯胺薄膜進口已有合理跡象造成國內產業實質損害，後續將移請財政部展開傾銷調查。

聚醯胺薄膜俗稱尼龍薄膜，具有耐高溫、高阻隔及高強度等特性，廣泛應用於食品真空包裝、冷凍食品包材、醫療包材，以及鋰電池、電子材料、軟性電路板等產品，是食品加工及電子產業重要材料之一。

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經濟部指出，調查期間自2022年至2026年3月，中國特定聚醯胺薄膜進口量逐年增加，且價格持續走低，自2025年起甚至低於台灣同類產品售價。面對低價競爭，國內業者在2023年至2024年間被迫跟進降價，雖維持部分市場，但內銷虧損持續擴大。

到了2025年，業者不再跟隨中國產品打價格戰，希望避免虧損進一步惡化，但結果卻是銷售量、市占率明顯流失，且獲利狀況仍未見明顯改善。2026年第一季，國內業者因原料成本下降而略為調漲售價，虧損幅度有所縮小，但整體仍未轉虧為盈。

經濟部以價格、銷售量、市占率及獲利能力等指標觀察，中國特定聚醯胺薄膜進口已對國內產業造成不利影響，認定有合理跡象顯示存在產業損害。

依「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」規定，反傾銷案件由經濟部、財政部分工，分別負責「傾銷」調查與「損害」調查。程序上先由經濟部進行產業損害初步調查，如認定成立，則移請財政部進行傾銷「初步」及「最後」調查，如其「最後」調查認定傾銷成立，再由經濟部進行產業損害「最後」調查，最終交由財政部決定是否課徵反傾銷稅。

財政部須於接獲通知次日起70天內完成初步認定，並決定是否先行課徵臨時反傾銷稅。若後續最終認定中國產品確有傾銷事實，且國內產業損害成立，政府將可正式課徵反傾銷稅，以維護國內產業公平競爭環境。

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