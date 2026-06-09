拚科技霸主、經濟卻快熄火！外媒揭中國正陷入一場輸不起的豪賭

外媒指，中國具有創新精神，但經濟一團糟。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕當中國大舉押注AI、晶片、機器人與新能源車，試圖打造下一個經濟奇蹟之際，另一邊卻是房市崩跌、地方債壓頂、民眾不敢消費的殘酷現實。科技園區遍地開花，卻不是每座城市都能誕生下一個華為或比亞迪。當高科技榮景與經濟低迷同時存在，中國這場轉型賭局，正迎來最關鍵時刻。

中國近年大力發展AI、半導體、機器人及新能源車等高科技產業，希望透過科技創新帶動下一波經濟成長。然而，在科技投資熱潮背後，房地產低迷、地方政府債務沉重及消費疲弱等問題依然存在，使中國經濟呈現出創新與低迷並存的特殊景象。

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《經濟學人》報導舉例，位於中國江西省的鷹潭市便是這種矛盾的縮影。這座城市一方面保留著傳統市場與街邊小吃攤等典型小城風貌，另一方面則積極發展工業數位化產業，吸引高科技企業與國家級研究機構進駐。

過去十年間，當地政府推動傳統銅產業升級，轉型生產高階零組件，帶動經濟快速成長。2025年，鷹潭的人均GDP甚至超越江西省南昌市，與十年前相比大幅提升。

不過，經濟成長的另一面，是地方政府仍背負著房地產繁榮時期累積的大量債務。這樣的情況並非鷹潭獨有，而是中國許多城市共同面臨的問題。

根據高盛預測，高端製造業未來數年每年可為中國經濟成長貢獻約1個百分點。然而，房地產市場崩盤帶來的負面影響，近2年每年卻拖累經濟成長約2個百分點，且相關衝擊預計還將持續一段時間。

新冠疫情後，中國經濟復甦速度不如預期。雖然工廠持續大量生產電動車、電池及其他高科技產品出口海外，但許多民眾因疫情、房市危機及社會保障不足等因素，消費意願依然低迷。經濟學者指出，中國正同時面對經濟放慢與地方債務問題，卻又投入大量資源發展高科技產業，這在現代經濟史上相當罕見。

為了打造新的成長動能，中國政府近年積極推動科技產業政策。從AI、半導體到量子科技與腦機介面，中央與地方政府紛紛投入巨額資金。部分城市確實有所收穫。北京、上海、深圳與杭州等一線城市，憑藉完整的人才與資本優勢，吸引全國大部分人工智慧投資。

然而，更多城市的科技夢卻未能如願實現。江西宜春市曾投入23億元人民幣興建電動車工廠，希望複製深圳與合肥的成功模式，但由於缺乏完整供應鏈與技術人才，工廠最終停產。

另外，貴州省過去十年則投入約1500億元人民幣發展資料中心與雲端運算產業，但相關企業與設備大多來自沿海地區，當地市場需求有限，未能有效帶動地方經濟發展。部分地方政府甚至出現資源錯置現象，甘肅省蘭州市在推動商業航太與無人機產業的同時，卻曾因財政困難而無法按時支付公車司機薪資，引發外界質疑。

分析指出，中國科技產業政策最大的問題，在於各地方政府競相投入熱門領域，導致過度競爭與產能過剩。雖然這種競爭模式確實孕育出比亞迪、華為與小米等國際級企業，但成功案例畢竟有限，大量企業則陷入獲利困難。

數據顯示，今年4月中國工業企業虧損比例已升至約32%，創下歷史新高。同時，中國企業整體債務規模也快速上升，目前已是2019年的兩倍以上。

此外，隨著國家資源愈來愈集中於高科技產業，中國廣大的低技術勞工群體也面臨新的挑戰。內陸地區在全國工業產值中的占比持續下降，許多傳統產業工作機會逐漸流失，部分勞工被迫返回家鄉尋找出路。

儘管中國在科技領域取得多項突破，但經濟基本面的壓力仍未消失。最新數據顯示，今年4月中國零售銷售成長率僅0.2%，為近年低點；家庭貸款餘額更出現有紀錄以來首次年減，顯示民眾對未來仍缺乏信心。

有學者認為，中國正在進行一場高風險的轉型賭局。若AI、新能源車與先進製造業能夠快速成長，或許有機會接替過去由房地產與基礎建設帶動的經濟模式；但若科技產業無法創造足夠就業與消費動能，中國經濟仍將面臨不小挑戰。

在機器人、晶片與人工智慧快速發展的同時，如何重振消費信心、化解地方債務問題，以及讓更多民眾共享經濟成果，仍將是中國未來發展的重要考驗。

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