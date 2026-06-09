全家超商5月合併營收100.6億元 年增7.4％

全家（5903）便利商店今（9日）公布5月合併營收為100.6億元，較去年同期成長7.4%；累計1至5月合併營收473.96億元，較去年同期成長9.1％。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今（9日）公布5月合併營收為100.6億元，較去年同期成長7.4%；累計1至5月合併營收473.96億元，較去年同期成長9.1％。

全家表示，5月整體業績穩健成長，主要動能來自於店數增長、繳稅季省荷包販促活動奏效、掌握分眾便利飲控需求，進而帶動鮮食、一般商品皆成長，整體業績持續向上，截至5月31日止，全家便利商店總店舖數達4495家。

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鮮食表現穩健，運用「趨勢洞察」、「本質精進」兩大策略推出多元新品。健康食飲需求已成趨勢，健康志向運動應援、纖食應援之主食表現亮眼，輔以午、晚餐促銷機制「全家超級配」無糖茶飲搭餐優惠，便當業績跳躍性成長4成，全新減糖應援系列烘焙商品亦帶動土司蛋糕業績向上。

展望6月，高溫商機掌握為營運重點，並將掌握端午連假、運動應援商機、618購物節電商檔期，持續推升營收成長。

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