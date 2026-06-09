中國將斥資9.3兆元建置AI資料中心 挑戰美國主導

中國準備在未來五年內投資約2兆元人民幣（台幣9.3兆元）在全國各地建設資料中心。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博週二（9日）報導，中國準備在未來五年內投資約2兆元人民幣（台幣9.3兆元）在全國各地建設資料中心，北京希望在日益激烈的AI競賽中挑戰美國。

報道引述知情人士的話稱，國家發展和改革委員會是正在製定藍圖，以在全國範圍內建立互聯計算中心網絡的關鍵政府機構。

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中國新的五年政策藍圖闡明其雄心壯志，即在世界第二大經濟體中積極採用人工智慧，並在量子運算和人形機器人等新興技術領域中佔據主導地位。

根據彭博報導，中國移動和中國電信等國有企業將營運大部分資料中心，並確保這些資料中心之間的連接。

報告稱，其理念是依靠包括華為在內的本地供應商，至少提供80%的技術，例如人工智慧晶片，從而有效地將輝達和超微排擠出來。報告還補充說，資料中心藍圖仍處於早期討論階段，細節可能會發生變化。

同時，美國大型科技公司預計今年將花費超過7000億美元（台幣22兆元）用於其人工智慧建設計畫。

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