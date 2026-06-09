熱錢大撤退！新台幣連4黑 爆出史上第二大巨量

熱錢大撤退！新台幣連4黑爆出史上第二大巨量。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管台股今日報復性反彈1201點，但外資續站在賣方，賣超達917億元，並大舉匯出，中央銀行與出口商聯手拋匯，新台幣兌美元匯率最後收在31.618元、小貶3.8分，匯價連4黑，創近3週新低。台北與元太兩家經紀商合計成交量高達47.46億美元、為史上第二大巨量，僅次於2008年3月4日馬英九當選時。

台股今日在科技股回神下，收復半邊失土，上漲1201.66點，收在44704.44點，但三大法人合計賣超778.57億元。其中，外資續賣超917.33億元。

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外資從上週四開始迄今已經連續4個交易日大砍台股，總計賣超逾3400億元，尤其近兩個交易日，單日賣超金額都超過900億元。

外資賣超後、熱錢匯出積極，新台幣匯價盤中最低下探至31.664元，央行不但在盤中積極拋售美元提供市場流動性，並於尾盤調節，出口商見到不錯得價格也趕忙進場拋匯，使新台幣匯市交投熱絡。

匯銀人士表示，台灣經濟基本面仍具支撐，出口表現持續亮眼，出口商手中握有龐大美元部位，可在一定程度上與外資匯出力量抗衡。此外，台灣外匯存底規模穩居全球第四大，央行擁有充足調節空間。面對近期國際油價走高帶來的輸入性通膨壓力，央行預料將持續透過匯市調節穩定匯價，避免新台幣出現過度波動。

不過，市場人士也提醒，若外資後續持續賣超台股並匯出資金，新台幣仍有進一步走貶壓力。隨著匯價正式跌破31.6元關卡，下一道重要防線將落在31.7元價位。

根據央行統計，截至下午4時，美元指數回落0.16%。亞洲主要貨幣則普遍走升，其中韓元在官方干預下升值0.76%，新加坡幣升值0.27%，人民幣升值0.18%，日圓也小升0.02%；相較之下，新台幣貶值0.12%，成為當日表現最弱的亞洲貨幣。

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