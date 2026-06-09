商業署率團赴泰國連鎖加盟展 估商機上看7200萬元

經濟部商業署與我國連鎖加盟業者本月赴泰參加「泰國連鎖加盟展」。（商業署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部商業發展署今（9）日表示，我國連鎖加盟業者自本月4日至7日赴泰參加「泰國連鎖加盟展」，期間成果豐碩，4天展會期間共促成187場次商務洽談、30份合作意向書簽署，預估後續商機新台幣7200萬元。

商業署表示，連鎖加盟具備品牌快速擴散、營運標準化及服務輸出特性，是服務業拓展國際市場的重要模式，商業署持續輔導我國連鎖加盟企業積極拓展海外，藉由參與國際展會、商機媒合及交流，協助業者鏈結海外代理、加盟、供應鏈及通路夥伴，促進國際合作機會。

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商展署說明，泰國是東協重要經濟體及觀光消費市場，泰國加盟產業每年逾3000億泰銖市場價值，平均年成長率達15%至20%，是台灣連鎖品牌進度東南亞市場的重要據點。本次「泰國連鎖加盟展」期間，我國業者與當地代理商、加盟主、通路業者及相關服務供應商交流，運用國際展會平台提升台灣品牌能見度。

商業署表示，這次參與「泰國連鎖加盟展」的業者包含餐飲、生活服務及休閒娛樂等多元業態，商業署今年8月及11月將再前進澳洲墨爾本連鎖加盟展及美國亞歷桑納連鎖展，持續輔導業者開拓海外商機。

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