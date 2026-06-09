經部新增265實體管制 鎖定伊朗無人機、北韓金流網絡、中港轉運網絡

貿易署更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，新增納管265個涉武擴活動實體。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部國際貿易署今（9）日一口氣新增265個出口實體管理名單，除鎖定伊朗無人機及航太供應鏈企業外，也將遭美國制裁的北韓金融與科技機構，以及多家被視為協助規避國際制裁的中國、香港貿易商與航運業者納入管制。

國際貿易署近日召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁考量，9日發布，新增伊朗、俄羅斯、墨西哥、土耳其、中國大陸、阿拉伯聯合大公國等265個實體及移除13個實體。

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此次新增名單包括中國義烏市先馬進出口有限公司、香港千禧龍貿易有限公司、欣蘊貿易有限公司及大隆貿易有限公司等業者，均被列入出口實體管理名單。專家分析，近年國際制裁案件常見透過第三地貿易商轉運敏感設備、電子零組件及高科技產品，因此各國出口管制已從直接制裁對象，逐步擴大至協助規避制裁的供應鏈與中介商。

新增名單中伊朗無人機供應鏈也成為重點。納入多家已遭美國制裁的伊朗無人機及航太供應鏈企業，包括ARIAPA、Fanavari Electro Moj Mobin、Kavoshgaran Asman Moj Ghadir等公司；美方曾指控相關企業涉及伊朗革命衛隊無人機與航太計畫。

另外，北韓相關科技與金融機構也被納入，包括北韓的萬景台電腦技術公司（KOREA MANGYONGDAE COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION）及柳京信用銀行（RYUJONG CREDIT BANK）受到關注。兩者去年已遭美國制裁，原因涉及網路犯罪所得洗錢、加密貨幣資金流轉及協助規避國際制裁。由於北韓近年被指利用IT產業與金融網絡取得外匯收入，作為核武與飛彈計畫資金來源，台灣此次也同步將相關實體納入出口管制名單。

貿易署重申，國內廠商若擬出口戰略性高科技貨品予名單中的受管制實體，須事先取得輸出許可證，否則海關將不予放行。貿易署也提醒業者強化客戶盡職調查與交易風險評估，避免因出口管制違規而受罰。

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