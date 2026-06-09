南寶5月營收22.04億元，寫下同期新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受原物料價格波動及產品調漲預期影響，帶動客戶提前積極下單備貨，加上部分產品價格漲價，南寶樹脂（4766）今日公布5月營收22.04億元、年增12.3%，創同期新高；同時加上持續開發新產品與應用，拓展新客戶有成下，1月至5月累積營收達103.26億元、年增加8.6%，亦創同期新高。

南寶表示，面對全球政經情勢變化等不確定性，在鞋材業務持續積極爭取更多訂單，以及持續開發新產品與應用下，仍目標今年營收再創新高，至於外界關切的半導體特化領域亦持續順利推進，已開始出貨給合資公司新寶紘科技並貢獻營收，隨著認證進度推進，今年營收將逐步提升。

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南寶看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將持續增加資源投入，今年可望成長，未來也將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。

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