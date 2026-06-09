AI能力納入公務體系！數發部推認證新制 首波採認25張國際證照

行政院人事行政總處與數位發展部今（9）日正式發布「AI公務人才認定指引」Beta版，建立公務體系AI人才培育與認證機制。（數發部提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對人工智慧（AI）技術快速發展，為提升公務人員AI素養並強化政府數位治理能力，行政院人事行政總處與數位發展部今（9）日正式發布「AI公務人才認定指引」Beta版，建立公務體系AI人才培育與認證機制，首波直接採認包含AWS、Google、Microsoft及經濟部iPAS等25張專業證照。

行政院人事行政總處與數位發展部已於去年7月共同成立AI人才辦公室，統籌政府AI人才培育資源。本次推出的「AI公務人才認定指引」研訂過程對接數發部數位產業署的「AI產業人才認定指引」架構，透過導入產業共通基準，並整合民間既有的培訓與認證資源，為公私部門的AI人才庫建立一致的能力標準與銜接基礎。

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根據指引內容，公務體系AI人才將區分為三大類型，包括「AI政策人才」、「AI應用人才」，以及「AI開發人才」，清楚定位公務人員角色，提供不同的職涯發展選擇。

培訓架構方面，指引規劃3條學習路徑、8大課程模組及40門標準課綱，建立明確的規劃與標準，引導民間培訓業者進行資源整合與辦課。

此外，政府此次同步推動「雙軌認證」制度，首波直接採認AWS、Google、Microsoft及經濟部iPAS等25張具公信力的AI相關證照，未來公務人員可透過取得相關認證，證明自身AI專業能力。另一方面，人事行政總處也預計於今年下半年推出「公務AI共通核心能力認證」，以確保公務人員在行政體系應用AI之法遵與治理意識，並提升風險辨識能力。

未來公務人員取得相關證照後，可於人力資源管理資訊系統登錄AI專長，除有助於個人職涯發展，也可進一步促進公私部門之間的人才交流與技術流通。

「AI公務人才認定指引」將以Beta版試行6個月，後續數發部與人事總處持續合作，依據第一線機關的同仁回饋意見滾動修正，使指引規範更貼近公務需求，協助公務人員在安全、負責任的前提下運用AI技術，提升政府服務效能。

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