自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

世界健身-KY5月營收為9.96億元 創單月歷史新高

2026/06/09 17:04

健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），今日公布5月合併營收達9.96億元，年增7.26%、月增2.58%，創單月營收歷史新高。（記者楊雅民攝）健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），今日公布5月合併營收達9.96億元，年增7.26%、月增2.58%，創單月營收歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身連鎖品牌世界健身-KY（2762），今日公布5月合併營收達9.96億元，年增7.26%、月增2.58%，創單月營收歷史新高。

世界健身-KY表示，主要成長動能來自於教練課程收入的成長，較上月大增，累計今年前5月營收為47.78億元，年增9.15%，會員收入的增長是成長主力，年增幅度近12%。

在營運擴展方面，世界健身-KY台北士林、台北汐科兩家店已於5月份展開預售，加上稍早於先前就開始預售的台南中華東、苗栗中正、內湖星雲，預料這5家店即將於下半年為世界健身-KY營運帶來新的成長動能。

此外，世界健身-KY已於稍早宣布與全球健身賽事領導品牌HYROX攜手策略合作，預期世界健身-KY透過旗下各店建置HYROX專屬功能性訓練空間及舉辦HYROX訓練營、開立專屬課程等嶄新的項目導入下，將吸引新會員入會及帶動教練課程銷售成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財