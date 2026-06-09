鼎基5月營收2.8億元、年增近六成，全年營運拚雙位數成長。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯）高科技膜領導廠鼎基（6585）今日公告5月營收2.8億元、年成長近6成；累計前5月營收13.3億元、較年成長3.6%，看好主要核心事業出貨動能延續下，審慎樂觀看待第二季表現、全年營運目標拚雙位數成長邁進。

鼎基5月營收亮眼，主要受惠汽車領域客戶拓展新市場版圖有成，新規格產品持續獲客戶青睞、電子則隨消費性品牌客戶啟動新機備貨潮，以及工業應用領域專案陸續出貨，挹注營收表現，至於醫療客戶需求維持高水位，惟部分受到貨櫃調整影響，致整體單月營收較前月略微減少，但整體訂單能見度仍可看到年底。

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總經理林庚賢表示，隨著市場需求朝向系統整合與整體解決方案發展，從單一材料逐漸轉向一站式解決方案，尤其醫療及電子領域客戶需求最為強勁，鼎基憑藉多年累積的材料科學基礎與技術開發能力，持續整合不同材料平台、生產製程技術及創新應用，協助客戶縮短開發時程並提升產品品質，此策略已獲得市場與客戶高度認同，帶動多項新專案與策略合作持續增加，也成為支撐中長期營運動能的核心競爭力。

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