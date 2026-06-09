三陽SYM機車旗艦雙雄強攻歐洲高階市場 拚外銷成長10％

三陽（2206）SYM機車深化全球戰略布局，於義大利薩丁尼亞島（Sardinia）發表兩款全新戰略車型—高階巡航車款 TTLBT與全方位運動休旅車款 Cruisym 400，積極搶攻歐洲中大型速克達與高階休旅市場。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）SYM機車深化全球戰略布局，於義大利薩丁尼亞島（Sardinia）發表兩款全新戰略車型—高階巡航車款 TTLBT與全方位運動休旅車款 Cruisym 400，積極搶攻歐洲中大型速克達與高階休旅市場。

三董事長吳清源指出，SYM機車今年外銷目標將挑戰成長 10%。隨著歐洲市場新產品陸續導入，可望持續挹注海外銷售動能，進一步擴大全球市場版圖。

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此次發表的 TTLBT 與 Cruisym 400 分別鎖定長途巡航與都會休旅族群，不僅導入多項智慧科技與安全配備，更展現SYM持續朝高階品牌邁進的產品策略，深化歐洲市場佈局。

首款進軍高階 Cruiser 級距的旗艦巡航TTLBT，搭載 508c.c. 雙缸水冷引擎與離心式濕式離合器，提供順暢且穩定的動力輸出，並配備電子油門、定速巡航、Apple CarPlay 與 7 吋全彩觸控儀表，更率先導入 BOSCH 9.3 MSC 車身穩定控制系統，鎖定重視長途騎乘舒適性與極致安全的高階消費族群。

全方位運動休旅 Cruisym 400則兼具運動性能及休旅機能，以汽車等級質感設計，串聯城市通勤與長途旅行兩大需求，展現多元休旅車款定位。

SYM 海外事業部經理柳如承表示，此次特別選定於義大利薩丁尼亞翡翠海岸舉辦試乘活動，試乘路線總長100公里，涵蓋山線與海線道路，邀請來自義大利、法國、西班牙、希臘、德國、匈牙利、葡萄牙、比利時、荷蘭、盧森堡、以色列、羅馬尼亞等十餘國的專業二輪媒體深度體驗 SYM 高階產品在操控性能、舒適性與安全科技上的整體表現。

此次活動亦吸引歐洲經銷體系熱烈響應。其中，希臘經銷商更號召 32 人騎乘 SYM 車款，展開橫跨地中海的長途摩旅，歷經數千公里騎乘與渡輪轉運，專程前往薩丁尼亞參與試乘活動。透過長距離跨國騎乘，也充分體驗 SYM 車款在長途巡航下的舒適性、穩定性與操控表現。

義大利當地經銷商亦特別前往薩丁尼亞參與試乘，並與來自各國的媒體及經銷夥伴進行交流。作為歐洲重要二輪市場之一，義大利市場對車款操控性能、設計質感與騎乘樂趣向來高度重視。

此次經銷體系積極參與，也顯示市場對 SYM新世代車款的高度關注，進一步展現品牌在歐洲市場的影響力與向心力。隨著新車款正式進軍歐洲，SYM 將持續透過產品升級與在地品牌經營策略，強化全球市場布局。

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