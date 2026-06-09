詩肯5月營收年增18.1％ 下半年動能有撐

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告5月營收2.05億元，年增18.1%、月增24.2%，主要受惠於營運效率提升、消費市場穩定、房市交易略有回溫。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告5月營收2.05億元，年增18.1%、月增24.2%，主要受惠於營運效率提升、消費市場穩定、房市交易略有回溫。

詩肯表示，第二季雖然是傳統淡季，但是自住的剛性需求，以及預售屋的交屋潮帶動家具銷售，今年下半年動能仍有支撐。

請繼續往下閱讀...

詩肯表示，5月營收中，台灣本業與轉投資新加坡NOVA皆繳出雙位數成長的成績單，其中台灣本業年增15.41%，而新加坡NOVA也持續維持強勁的成長，年增達24.31%，累計1~5月詩肯營收10.74億元，也較去年同期成長14.79%。

詩肯表示，5月營收成長除反映母親節檔期及促銷活動效益外，近年預售屋交屋潮開始發酵，2020年至2023年房市熱絡期間所銷售的大量預售屋，正陸續進入完工與交屋階段，帶動家具、家電與室內裝修等「新居經濟」需求，對以成家客群為主的詩肯而言，交屋帶來的一次性家具採購需求，有助推升營運表現。

根據統計，六都5月建物買賣移轉棟數公布，交易量明顯較4月回溫，加上股市屢創新高，財富增值效益浮現，部分資金也回流消費市場，詩肯認為，這對於居家產業來說是一項利多。

詩肯表示，雖然房市仍面臨信用管制與交易量會否反彈等不確定因素，但交屋潮、新居經濟及居家升級需求可望持續支撐家具市場，若後續交屋量持續釋出，加上檔期促銷及產品結構優化效益發酵，下半年仍有機會維持穩健成長動能。

截至5月底，全台門市為86店，較上月增加3店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法