子公司宇隆搶AI商機 伸興集團5月營收8.13億元、月增15.91％

伸興工業為全球最大家用縫紉機製造廠。（取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕伸興工業（1558）公告5月合併營收達新台幣8.13億元，月增15.91％、年減1.60％，受惠歐美市場縫紉機需求持續回溫，以及中國內銷市場拉貨動能增溫，帶動整體出貨表現較4月提升，但因越南地區近期船期與訂艙資源較為吃緊，部分訂單遞延至6月出貨認列，單月營收表現未能完全反映實際接單需求；累計今年前5月合併營收達34.41億元，較去年同期減少1.73％。

伸興表示，從目前接單狀況觀察，歐洲大型賣場客戶拉貨需求維持穩健成長，特別是在DIY手作風氣持續普及，以及居家經濟需求穩步回升帶動下，有助於推升基礎型縫紉機產品。同時，中國內銷市場亦受惠消費需求回溫，帶動相關訂單增加。整體而言，目前主要市場接單動能較前期明顯改善，顯示全球縫紉機市場需求仍朝正向方向發展，並創造良好的訂單能見度。

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伸興除本業穩健成長外，旗下子公司宇隆也持續深化高階精密製造與機器人產業布局。隨著 COMPUTEX 2026 首度設立「AI ROBOTICS」專區，彰顯實體 AI（Physical AI）與具身智慧（Embodied AI）已成全球科技趨勢，人形機器人從感知到自主執行任務的能力躍升，亦大幅催化減速機、關節模組等關鍵零組件需求。

宇隆於今年展會首度亮相自有品牌「TUF ONE」微型諧波減速機與機電整合關節模組，分別鎖定人形機器人靈巧手及肩、腕等高精度運動控制系統；宇隆正由傳統零組件廠轉型為機器人關鍵模組與工程服務解決方案供應商，並透過與國際客戶協同開發，全面提升在全球機器人供應鏈中的競爭優勢。

展望未來，伸興維持審慎看法。隨著歐美市場消費需求穩步回升，以及中國市場需求逐步改善，有助於支撐本業縫紉機接單與出貨動能維持穩定成長。另一方面，在AI機器人與智慧製造產業快速發展趨勢下，將持續整合內部資源，深化精密傳動、減速機與機電整合模組等高附加價值產品布局，並透過模組化與系統化能力提升客戶合作深度，持續優化產品結構與獲利體質，穩步推進伸興集團朝向高成長、高價值的精密製造集團目標邁進。

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