雲林全新產業園區來了！40筆土地開賣

雲林縣古坑佳子產業園區招商說明會吸引近百家企業參加。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府今（9）日在劍湖山渡假大飯店舉辦古坑產業加值園區招商說明會，吸引近百家業者參加，縣長張麗善指出，古坑產業園區公共設施完備，交通路網便利，招商對象以食品加工及農機械為主，可以增加產業發展效率，歡迎要建廠、擴廠或移廠轉型的業者來雲林投資正是時候。

雲林縣府建設處長廖政彥指出，古坑產業加值園區總面積約72公頃，產業用地有45公頃，鄰近國道3號古坑交流道，並可銜接台78線、台3線、縣道154乙及縣道158甲等主要道路，具備串聯南北高速運輸及東西向區域交通之區位優勢，且園區規劃完善道路系統及公共設施。

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廖政彥說，經過多年努力古坑產業園區終於要辦理第1次招商，第一波是釋出40筆土地申購，共計6.3萬多坪，最大3900多坪、最小280多坪，參考斗六工業區、大埔美工業區用地價格，每坪售價8.75萬至9.29萬元。

張麗善表示，古坑園區不只是提供一塊合法建廠用地，更是縣府打造農產加工、冷鏈物流、低污染製造與地方特色產業鏈結的重要平台，未來園區完成後，預期可創造約3000個就業機會、年產值約102億元，將有助於吸引青年返鄉就業，活絡地方經濟，並強化雲林在中台灣產業廊帶中的關鍵角色。

張麗善強調，針對進駐雲林的企業投資金額、提供在地民眾就業，縣府在地價稅、房屋稅有減免，透過今天招商說明會讓企業界知道現在投資雲林正是時候。

縣府建設處表示，雲林縣境內工業區土地都已飽和，古坑園區是全新園區，公共設施完整、交通便捷，開放申購接到不少企業詢問，其中有多家知名食品公司，有意申購廠商可在7月20日下午5點前，將申請書送至雲林縣府。

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