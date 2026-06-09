無人機預算遭立院刪光 經部：非紅民主供應鏈方向不變

總統賴清德出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動，與經濟部次長何晉滄、產發署長邱求慧、聯盟成員及超過百位產業代表，共同見證台灣無人機產業發展成果。（記者廖耀東攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今強調，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向不會改變，雖面對近期國防特別預算的挑戰，但業界仍有信心並看好全球民主供應鏈發展趨勢，經濟部會作業者後盾，深化技術研發與國際合作，展現台灣無人機產業鏈的韌性與發展潛力。

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）今（9）日在台中舉辦「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」活動，總統賴清德親自出席，與經濟部次長何晉滄、產發署長邱求慧、聯盟成員以及現場超過百位產業代表，共同見證台灣無人機產業發展成果。

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經濟部表示，近期國防特別條例審議中，部分原規劃用於國內商購、委託製造及國防產業鏈建構等相關預算未能納入通過版本，與會業者普遍表達遺憾。

經濟部續說，一位與會業者指出，無人機產業具有高技術門檻、高資本投入及長期技術累積特性，穩定且可預期的市場需求對於關鍵技術研發、量產能量建置及人才培育至關重要。原規劃相關採購與產業鏈建置措施，不僅有助於提升國家防衛韌性，更能帶動關鍵零組件自主化及供應鏈升級，對產業長期發展具有重要意義。

經濟部強調，台灣推動無人機產業及非紅供應鏈發展的方向不會改變，未來將持續透過研發補助資源、國際合作鏈結及驗證量能建置等措施，協助業者投入關鍵技術開發，並持續協調跨部會推動測試驗證、資安檢測及國際認證機制，提升產業自主能力與國際競爭力。

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