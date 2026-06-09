家登董座：下半年「越來越好」台灣有兩大核心優勢

家登（3260）董事長邱銘乾（中）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕家登（3260）董事長邱銘乾今表示，全球供應鏈重組，台灣製造業具備兩大核心優勢，ㄧ是信任溢價，西方世界對台灣製造的信任，使台灣在供應鏈中具有不可取代的價值。二是效率與彈性，台灣供應鏈「越快越好」的執行力，是滿足當前AI基礎建設急迫需求的最大利基。

他也認為，AI非虛幻的泡沫，而是「實體需求」，他不僅對下半年展望是「越來越好」，對未來3-5年也抱持樂觀看待。

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邱銘乾說，他觀察到AI伺服器組裝需求極為強勁，廠房擴充速度跟不上訂單，且終端應用已深入日常生活中，這顯示全球70多億人口對AI的依賴將成為常態。

他認為，為滿足此一龐大運算力需求所需的基礎建設，例如AI伺服器，將驅動供應鏈的實質性成長。

邱銘乾認爲，下半年展望是「越來越好」，公司的成長動能與AI大廠的擴廠計畫緊密相連，AI相關的基礎建設包含先進封裝、運算載具等所有配套措施。

家登與意德士等18家半導體零組件、材料中小型廠商，於多年前組成德鑫半導體聯盟，跟著台積電全球佈局，拓展海外市場，聯盟今舉行媒體交流會。

邱銘乾指出，聯盟是將一群基於信任的獨立企業，整合成一個能服務大型客戶、應對全球供應鏈重組的戰鬥群體。此舉並非單純擴張會員數量，而是為了解決一個關鍵痛點，即單一中小企業無力承擔服務國際大廠所需的高昂風險與成本，若不主動整合，市場機會將被海外或本地其他供應鏈取代，最終導致台灣整體產業鏈的客戶以更高成本獲取次級服務。

他說，大家承諾透過這種聯盟模式，為客戶、盟友與台灣產業創造多贏局面。目前，德?1.0的整合已展現具體成效，德鑫2.0正在深化整合效益，德鑫3.0預計啟動，將嚴格以2.0的成功經驗為前提，確保聯盟的每一步擴張都具備實質的商業價值與戰略目的，而非形式上的結盟。

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