外送專法上路後恐掀漲價潮？Grab高層這樣說

針對外界質疑外送專法上路後恐掀漲價潮？Grab高層表示，目標維持消費者負擔得起的價格。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Grab擬議收購foodpanda台灣外送事業案目前仍待主管機關審查，隨著《外送員權益保障及外送平台管理法》（外送專法）預計於今年7月上路，外界也高度關注新法實施後，是否將影響foodpanda的獲利能力與收購案估值，以及未來的外送費、平台服務費等收費機制是否出現調整。

對此，Grab集團營運董事總經理余偉騰今日表示，Grab一向尊重各市場的法規要求，若未來能順利進入台灣市場，也一定會遵守外送專法等相關規範。

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余偉騰指出，根據Grab目前掌握的資訊，外送專法部分細節仍尚未完全公布，因此現階段不便針對具體影響進行評論。不過，Grab在所有市場的經營原則一致，就是盡可能讓服務價格維持在消費者可負擔的範圍內，並透過AI等科技工具提升營運效率、降低成本，以兼顧消費者、商家及外送夥伴需求。

針對主管機關在審查過程中，Grab如何證明收購foodpanda有助於維持市場競爭、創造更大產業價值，以及若最終若未獲核准是否已有備案等問題，余偉騰則表示，目前最重要的一點是，Grab尚未在台灣營運，若獲准進入市場，Grab會是以獨立新進者的姿態進入台灣。

對於外界關心未來是否因市場地位提升而調漲價格，余偉騰則表示，Grab的目標始終是讓服務維持親民且可負擔的價格水準，並透過科技提高效率、降低營運成本，進一步擴大整體市場規模。

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