緯創軟體更名「緯致科技」 AI、半導體雙軸邁進

緯創軟體更名「緯致科技」。圖為董事長蕭清志。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕IT服務商緯創軟體（4953）今日宣布，公司正式更名為「緯致科技」，宣示以AI、半導體為核心發展方向，致力成為串接技術、人才與產業需求的科技服務夥伴。

緯致科技表示，此次更名不僅象徵品牌識別升級，更反映公司服務範疇與企業定位的策略轉型。隨著新興科技快速發展，公司也由過往以IT軟體服務為主，進一步走向融合AI、半導體與全球交付能力的科技服務模式，傳統「軟體公司」已難以完整呈現現階段的服務內容與核心能力。

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自2023年啟動WITS商標更新、2025年正式啟用英文名稱WITS Corp.後，緯致科技今年度進一步升級中文名稱，強化中英文品牌一致性，亦同步導入全新中文字標。「致」代表以創新驅動卓越、以科技成就美好世界，體現「創新致卓，科技致美」的品牌精神。

緯致科技董事長蕭清志表示，AI時代下，運算與人才是企業建立新核心競爭力的關鍵。台灣具備全球半導體的戰略地位，未來緯致科技將以軟硬融合做為發展的重要方向。

在策略布局上，緯致科技表示，將持續以「AI」與「半導體」作為雙軸成長動能。在AI方面持續推動「ALL in AI」策略，發展企業AI應用平台，鏈結國際人才與科技夥伴生態圈，協助企業將AI導入核心營運流程，轉化為可量化的商業成果。

而在半導體領域，緯致科技則持續拓展IC設計相關技術服務，支援 AI時代的運算與人才需求，強化於高科技產業鏈中的角色，並以有別於其他資訊服務廠商的差異化能力拓展全球市場。

目前，緯致科技於台灣、中國、日本、美國與印度設有據點，擁有逾1.5萬名員工，服務範圍遍及全球超過150個城市，客戶涵蓋許多國際企業與產業領導品牌。展望未來，緯致科技將持續整合創新科技與全球人才，並和客戶緊密合作，提升企業競爭力與營運韌性，共同推動產業升級與永續發展。

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