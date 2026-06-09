台股強勢反彈 昨抄底0050、00631L投資人high翻

台股強勢反彈，昨超底0050、00631L投資人high翻。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股9日強勢反彈逾1200點，市值雙雄元大台灣50 （0050）、元大台灣50正2 （00631L）分別上漲2.53%、4.85%，昨（8）日抄底買進0050、00631L的投資人high翻、全部賺錢。

統計6月8日台股回檔、加碼潮湧現，資金全數集中0050、00631L，單日淨申購金額排行以0050的277億元排名第一、00631L則以146億元再創紀錄、排名第二；至於主動式ETF則由主動統一台股增長（00981A）的15.3億元最多，其次則是主動統一升級50（00403A）的6.2億元。

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根據證交所最新5月定期定額統計顯示，0050以月增8.3萬、總交易戶數突破109萬，持續推升新高紀錄，同時，綜觀ETF定期定額交易戶數前二十大合計成長17.7萬，個股定期定額交易戶數前二十大戶數則減少8194，投資人從個股轉向ETF的趨勢持續延燒。

法人分析，0050、00631L長期績效受到投資人青睞，統計台股「最強5月」的單月表現，00631L報酬率達28.4%，0050也有16.46%，顯示台灣50指數沒有選股風險的優勢，00631L更是追求超額報酬優選。

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