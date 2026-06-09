蘋果下半年漲勢難撼動？郭明錤點出WWDC最大看點

蘋果（Apple）年度開發者大會（WWDC 2026）於美東時間6月8日下午1點（台灣時間6月9日凌晨1點）登場。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕 蘋果（Apple）年度開發者大會（WWDC 2026）於美東時間6月8日下午1點（台灣時間6月9日凌晨1點）登場。天風國際證券分析師郭明錤認為，本次大會雖然未必直接影響蘋果2026年下半年的股價走勢，但將成為檢驗市場對蘋果人工智慧（AI）長期看漲敘事能否持續的重要觀察點。

郭明錤8日晚間在社群平台X發文指出，目前市場對蘋果最核心的看漲觀點已逐漸形成共識。儘管蘋果在AI領域的發展暫時落後競爭對手，但多數投資人仍相信，蘋果終將迎頭趕上，甚至超越其他科技巨頭。

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郭明錤指出，根據最新供應鏈調查結果，蘋果今年營運表現預料仍將維持強勁，而這將進一步鞏固市場信心，並強化其核心看漲論述。市場甚至衍生出新的期待，即「蘋果在尚未完全展現AI實力的情況下，表現已相當亮眼；一旦AI能力成熟，成長潛力將更為可觀」。

在此背景下，郭明錤認為，無論蘋果在WWDC公布哪些新功能或產品，只要這套核心看漲敘事未被動搖，蘋果股價在今年下半年的上升趨勢就難以出現明顯改變。

不過，郭明錤也提醒，這項市場共識並非毫無風險。雖然相關論述至少有機會延續至2026年底，但究竟能維持多久，才是本次WWDC最值得關注的焦點。

郭明錤還指出，本次WWDC的重點並非主題演講後的短期股價反應，而是使用同樣的Gemini平台，蘋果能否創造出比Google更優秀的AI應用、智慧工作流程以及混合型設備端/雲端體驗？

郭明錤稱，如果上述問題答案是肯定的，這將有助於延續蘋果的核心看漲論述；但如果答案是否定的，也就是說「Gemini已經設定了蘋果AI體驗的上限」，那麼雖然蘋果股價未必會轉為下跌，但「蘋果最終會迎頭趕上並超越」的核心看漲論述將會受到更多人的重新審視。

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