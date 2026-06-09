在野轟無人機採購「假需求」刪光預算 經部指無人機搜救立功見其重要性

近期豪雨讓花蓮馬太鞍溪水位暴漲，遭馬太鞍溪洪流沖走失聯的工地主任，今天凌晨4點39分獲救脫困。（花蓮縣消防局提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕在野黨立委質疑無人機產業發展統籌型計畫是「假需求、真撒錢」，近期立法院將無人機發展經費全刪光。經濟部指出無人機今日成功搜救馬太鞍溪失聯工地主任的時事，也表示國營事業（油電糖水）巡檢地點幅員廣大，部分是高溫、高壓或粉塵環境，若可將無人機納入巡檢設備，可減少同仁工作壓力與執勤危險性。

內政部透過臉書發文指出，近期豪雨讓花蓮馬太鞍溪水位暴漲，一名工地主任遭溪水洪流沖走失聯，救援團隊在黑夜下急流與泥濘的嚴峻環境下腳步仍不停歇，運用無人機熱顯像空拍在河床搜尋生命跡象，最後成功在距離失聯地點約500公尺處尋獲失聯的工地主任。

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內政部表示，在這次救援中，無人機熱顯像設備及AI人形辨識發揮關鍵作用，其實為了強化救災量能，內政部從2024年起就補助地方消防機關導入科技救災設備，協助添購無人機、熱顯像等裝備，目前全國各縣市消防機關已配置132組紅外線熱顯像無人機組。

內政部表示，無人機能讓救災人員在應對山域、水域或複雜災害現場時，能突破地形、天候限制，更快速掌握現場狀況，也降低第一線人員執勤風險。

經濟部也有感而發表示，搜救團隊運用台灣無人機搭載熱顯像設備成功協助鎖定位置並順利尋獲工地主任。當科技投入救災現場，不只是提升搜救效率，更能爭取寶貴的黃金時間，守護每個生命。

經濟部也表示，經濟部國營事業（油糖水電）擔負維持政府基礎建設運轉的重要任務，地點分散、幅員廣大，橫跨深山、低窪及水庫，若有無人機可協助巡檢，將可相當程度減少國營事業同仁的工作壓力，而國營事業部分工作環境是高溫、高壓或具有粉塵，若可將無人機納入國營事業的設備，可減少同仁執勤的危險性。

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