振大環球5月營收雙重衰退 營收獲利成長無虞

振大環球指出，旗下主要客戶需求穩健，公司整體營運處於成長軌道。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣廠振大環球（4441）5月營收3.82億元，月減52.35%、年減35.24%，今年前5個月營收累計為30.73億元、年增14.56%。管理層說明，5月營收受到船期安排影響，部分訂單遞延到6至7月交付與認列，屬於出貨差異所造成的短期波動。目前客戶下單穩定，營收與獲利均維持成長態勢。

振大環球指出，旗下主要客戶需求穩健，公司整體營運處於成長軌道，全年營收可望維持雙位數成長，並預期在產品組合優化及毛利率提升帶動下，上半年獲利表現將維持高檔水準。

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展望後市，振大環球客戶之一的亞馬遜，在其電商服飾領域受惠於AI精準推薦及網紅經濟效益，帶動需求強勁成長，除了既有基本款商品貢獻外，聯名款及代言款亦陸續挹注營收，隨著下半年進入產業傳統出貨旺季，整體營運表現將進一步推升。

振大環球提到，公司將持續聚焦於擴大營收規模、獲利能力成長及增加股利配發水準三大方向，對於中長期整體營運展望維持正向看法，並看好新產能與新客戶效益逐步發酵，推動營收與獲利持續成長。

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