沉浸式娛樂需求增溫 智崴上半年接單年增五倍營運轉強

體感設備大廠智崴今日召開股東會，受惠於全球沉浸式娛樂市場需求持續成長，今年上半年訂單較去年同期成長5倍。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴（5263）今日召開股東會，受惠於全球沉浸式娛樂市場需求持續成長，去年第四季起接單動能明顯增強，今年上半年訂單較去年同期成長5倍，截至第二季已陸續取得美國、越南及中東等地區多項大型體感遊樂設備訂單，雖然去年上半年受匯率波動影響，全年呈現虧損，不過，去年下半年起營運已逐步轉為小幅獲利。

智崴分析，全球娛樂市場自去年第四季起增溫，今年第一季接單金額創下歷史新高，營收也寫下近5年同期新高，預料成長趨勢延續至第二季，其中，美洲市場已成功進入大型連鎖主題樂園供應鏈，將導入2套體感模擬遊樂設備，中東市場累積5項大型體感設備標案，亞洲市場目前收到越南客戶簽訂8套大型體感娛樂設備，反映新興市場對沉浸式體驗需求快速成長。

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針對市場關注收購Flyover Attractions案交易進度，智崴預計第三季完成交割，透過整合體感技術與Flyover在創意內容、營運管理與遊客體驗方面的專業，有助提升沉浸式體感設備從規劃、導入至後續營運的整體效益，併購完成後更有助於擴大營運規模並提升國際競爭力，對長期營運產生正面助益。

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