技嘉下半年主力轉向B300 Vera Rubin陸續啟動出貨

技嘉看好AI運算需求正從雲端逐步延伸至地端，AI個人電腦未來滲透率將持續提升。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕技嘉（2376）董事長葉培城今於股東會後受訪表示，今年營運透明度相當高，預期營收將逐季成長，下半年表現優於上半年，全年成長幅度有機會超越去年。在手訂單能見度已掌握至年底，下半年將以B300產品為主力，Vera Rubin新產品也將陸續開始出貨，部分客戶也已開始規劃2027年的採購計畫。

葉培城指出，目前AI伺服器市場需求依舊強勁，技嘉下半年會由B300成為出貨主力，除了提供伺服器產品外，也同步推動整機櫃及貨櫃式資料中心等模組化解決方案，以滿足客戶快速部署AI基礎建設的需求。此外，Vera Rubin相關新產品也將於下半年開始出貨，不過實際時程仍須視個別客戶導入進度而定。

請繼續往下閱讀...

針對市場關注的記憶體缺貨及Vera Rubin規格調整，葉培城認為，部分規格調整主要與新產品初期良率有關，與成熟的GB200、GB300平台情況不同。由於屬於新世代產品，在實際使用體驗上不會有明顯差異，因此客戶接受度並未受到影響。

葉培城說，市場在記憶體供應吃緊的情況下，客戶現階段的首要考量已經是能否順利取得產品，而非價格因素。隨著AI伺服器需求持續擴大，供應鏈仍須面對記憶體供給不足等挑戰。

展望未來，葉培成看好AI運算需求正從雲端逐步延伸至地端，AI個人電腦（AI PC）作為代理式AI（AI Agent）應用的重要載體，未來滲透率將持續提升。未來部分工作將在終端設備完成，但仍需要雲端算力支援，形成雲地協同的新運算架構，為AI產業帶來更多發展機會。

技嘉日前公告5月營收490.53億元，月減6.2%、年增5%，今年前5個月營收累計為2063.76億元、年增44.8%。葉培城強調，公司目前的本益比（PE）相較於同業與非同業皆算低，相對其獲利情形而言處於較低估的狀態，對股價感到委屈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法