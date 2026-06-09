台積電商機無限 嘉義縣議員黃嫈珺倡建「朴子世貿展覽館」變現

嘉義縣議員黃嫈珺提出「嘉義朴子世界貿易展覽館」臨時動議案，議會大會通過。（記者蔡宗勳翻攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣迎來轉型農工科技大縣的歷史轉折點，議員黃嫈珺今在議會定期會提出建構「嘉義朴子世界貿易展覽館」臨時動議案，強調縣府應將台積電、無人機帶來商機變現，在臨近高鐵特區與縣政府特區建構一座「嘉義朴子世界貿易展覽館」，精準抓住嘉義縣從農業大縣到農工科技大縣的歷史轉折點，提案獲大會通過。

黃嫈珺指出，隨著台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區、亞洲無人機亞創中心也在附近，還有故宮南院、長庚醫療體系，朴子周邊正迎來前所未有的國際高階商務與科技人才浪潮，如透過世貿展覽館將商務流量變現，將能有效帶動娛樂稅、房屋稅、地價稅及產業綜所稅的分成。

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黃嫈珺進一步分析，台積電與無人機產業聚落未來將吸引全球數百家半導體與無人機供應鏈廠商進駐。透過朴子世貿館舉辦「半導體設備展」與「亞太無人機展」，能精準吸引極高客單價的國際買主前來。此外，嘉義長庚作為雲嘉地區的醫療重鎮，故宮南院亦具備國際級展演實力，未來引進「國際醫學年會」與「國際文物博覽會」等高產值的複合會展，不僅能有效填補科技展之外的檔期，更能將朴子推向國際舞台。

至於蓋朴子世貿館經費，黃嫈珺表示，可以跟國科會、國貿署爭取專案補助，為抓住台積電與無人機紅利，讓國際商流變現。

該臨時動議案獲蔡奇璋、李國勝、蔡政宜、黃榮利等議員連署附議，經大會主席議長張明達裁示通過，提請縣府研議辦理。

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