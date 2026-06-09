台達電電源及零組件增效 5月營收創單月次高

台達電持續聚焦「從電網到晶片」的電力解決方案，並訂定為長期發展的重要策略方向。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）5月營收589.62億元，月增0.5%、年增43.7%，創歷年同期新高、歷史單月次高表現，其中，電源及零組件營收貢獻54%，基礎設施33%，自動化8%，交通5%；今年前5個月營收累計為2770億元、年增40%，同寫歷史新猷。

台達電持續聚焦「從電網到晶片（Grid to Chip）」的電力解決方案，管理層認為，AI資料中心對供電穩定性與能源效率的要求持續提升，旗下長年佈局的固態變壓器，明年可望迎來市場爆發，未來一旦普及，部分既有設備與架構將被重新定義，整體電力系統也將朝向更高效率方向演進。

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此外，台達電正在推動的高壓直流（HVDC）解決方案當中，±400V直流電產品今年量產出貨，800V直流電架構主要配合新一代AI平台，預計2027年起逐步放量。在散熱領域，液對氣方案去年創造將近500億元營收，今年將持續成長，

隨著AI伺服器電源架構走向模組化，台達電亦布局電源機櫃與電池備援單元（BBU），未來隨整體架構普及，相關產品出貨可望同步放量。隨著AI產品占比提升，今年合併毛利率表現可望優於去年，有機會逐季增溫。

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