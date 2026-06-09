富強鑫5月營收新台幣3.98億元 高值化接單穩定成長

富強鑫執行長王俊賢。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕富強鑫（6603）公告5月合併營收為新台幣3.98億元。受部分客戶建廠及產線建置進度影響，設備出貨與驗收時程遞延，單月營收呈月減1.97％、年減28.29％；但受惠於AI半導體、運動產業及民用基礎建設等市場需求持續增溫，接單動能維持穩健成長。

富強鑫表示，受惠於全球AI半導體與ICT、運動及基礎建設轉型領域設備需求熱絡，以及汽車產業油電混合車（HV）與充電式油電混合車（PHV）設備更新需求帶動，加上近期台灣汽車零組件銷美關稅調降至15％，有助提升客戶國際競爭力與設備投資意願，今年前5月接單穩定成長。

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不過，部分客戶配合建廠及產線導入時程，致使5月拉貨及設備驗收進度延後，影響短期營收認列，累計前5月合併營收為18.53億元，年減4.9％。整體而言，訂單需求並未減弱，顯示近年布局「高階多色成型設備」、「外曲肘伺服節能設備」及「超臨界物理發泡技術」等高值化產品線，逐步展現市場競爭力並進入營運收割期。

面對近年地緣政治帶來的關稅挑戰與匯率波動，富強鑫積極推動國際市場分散布局。除深耕兩岸市場外，亦掌握美國製造業回流及東南亞（如印度、越南）供應鏈重組契機，靈活調整全球行銷與生產策略。富強鑫指出，公司研發之「智慧型外曲肘射出成型機」及智慧產線整廠規劃服務，在海外市場詢問度持續提升。搭配各國政府推動節能設備汰舊換新政策，伺服節能機型正快速取代既有老舊設備，成為海外客戶綠色轉型的重要解決方案，也為下半年營運成長奠定良好基礎。

展望2026年下半年，富強鑫維持審慎樂觀看法，將持續聚焦於高分子永續材料成型、車用精密零組件、半導體專用設備、運動及基礎建設設備等領域之研發與市場拓展，並透過自主開發之「iMF4.0智慧製造工廠系統」，協助客戶提升設備運作效率（OEE）及即時生產管理能力，深化長期合作關係。隨著客戶建廠進度逐步完成及高階設備出貨比重提升，既有訂單可望陸續轉化為營收，進一步優化產品組合、提升平均單價與毛利率表現。

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