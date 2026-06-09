跟著「黃仁勳足跡」來買股票！26歲大學生搭網站成熱搜

南韓大學生搭建「黃仁勳足跡」網站。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓一位大學生利用人工智慧編碼工具，在大約六個小時內搭建了一個熱門網站，該網站追蹤了輝達首席執行長黃仁勳從上週五（5日）到隔週一（8日）在南韓的行程，並將他每次到訪的地點與相關南韓公司的股價進行匹配。

該網站的創建者是26歲的柳俊赫（音譯，Yoo Jun-hyuk），他是成均館大學（Sungkyunkwan University）軟體工程系大四學生，同時也是區塊鏈公司的研究員。他表示，「黃仁勳足跡」（Jensen Huang's Footprints）網站的靈感來自於一個網路玩笑：只要某檔股票的名字出現在新聞裡，就買入它。

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柳俊赫告訴當地媒體，「所以我認為追蹤他的動向與股價走勢的關係會很有趣，對我自己和其他人來說也是如此。」他利用包括Claude Code在內的人工智慧工具，在考試前的周末，利用其他任務的間隙查看了相關工作。

該網站利用南韓新聞報導繪製黃仁勳的行蹤圖，並將其與輝達相關股票的價格進行比較。該網站吸引了來自南韓、中文地區及其他地區的訪問量，截至黃仁勳週二離開時，訪問量已超過13萬次。

黃仁勳此次訪問反映韓國方面的高度重視。在為期五天的訪問中，輝達宣布與南韓五大企業集團全部達成合作：與SK集團簽署多年記憶體供應協議，與SK電信合作推出人工智能雲服務，並與LG、斗山和現代集團在機器人、製造業以及位於南韓西南海岸的人工智能數據中心等領域展開合作。

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