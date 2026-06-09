奇威加速通路轉型 明年電商、百貨占比衝6成

奇威集團董事長何博文說，奇威將從服裝品牌轉型為生活服務品牌。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕奇威集團迎接創立50周年之際，積極推動通路轉型策略，除了於新北市林口開出全台首間「奇威花園」複合式旗艦店外，也同步調整銷售通路布局，去年銷售結構仍以實體門市為主，占比高達90%，但隨著電商與百貨通路成長，今年預估將調整為門市50%、電商25%、百貨25%；明年則進一步朝電商30%、百貨30%、門市40%的目標邁進，屆時電商與百貨通路占比將合計達60%。

奇威總經理李維彬指出，公司今年前5個月業績仍維持雙位數成長，顯示品牌在市場環境變化下仍具穩健成長動能。面對消費者購物習慣改變，以及線上線下融合趨勢加速，公司近年持續透過OMO（Online Merge Offline）策略整合實體門市、官網、電商平台與會員服務，希望藉由數位化經營提升顧客體驗與會員黏著度。

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除了通路轉型，奇威也積極擴大品牌經營範疇，此次開幕的林口「奇威花園」佔地近百坪，規劃兩層樓複合式空間，除了原有女性服飾商品外，也導入人寵親子裝、寵物食品、生活用品、機能健康商品與咖啡輕飲服務，希望從過去以服裝銷售為主的經營模式，進一步延伸至生活風格與服務體驗。

奇威集團董事長何博文說，過去消費者認識奇威是從服裝開始，但現今消費者需要的不再只是一件衣服，而是更完整的生活體驗。奇威花園的誕生，不僅是品牌邁向下一個50年的重要里程碑，也象徵奇威從服裝品牌轉型為生活服務品牌的重要實踐。

李維彬進一步強調，未來品牌將持續從女性需求出發，串聯時尚、健康、生活與陪伴等不同面向，透過實體空間、多元品牌與數位通路整合，打造更完整的服務生態系。公司也將以林口奇威花園作為示範據點，持續評估複合式空間與新型態通路的發展機會，強化品牌競爭力。

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