鴻海攜博楓布局越南綠電 目標開發1GW能源項目

鴻海持續深化越南布局，攜手全球資產管理巨頭博楓建立可再生能源合作夥伴關係。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）管理層今天表示，集團持續深化越南布局，攜手全球資產管理巨頭博楓（Brookfield）建立可再生能源合作夥伴關係，雙方將共同投資及開發高達1GW的太陽能、風電及儲能項目，並結合長期購電協議（PPA），為鴻海及供應鏈夥伴取得穩定綠電來源。

鴻海指出，此次合作將聚焦越南市場，雙方除了預計共同開發風電、太陽能及儲能項目外，也將針對相關投資與資產管理展開合作。隨著越南逐步成為全球電子製造重鎮，集團近年持續加大當地投資力道，此次透過與博楓合作，將有助於確保未來營運及供應鏈夥伴取得長期且具成本效益的綠電來源。

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鴻海投資長杜墨璽提到，此次透過共同投資及參與項目管理，將為鴻海在區域內持續擴張提供穩定且具成本效益的電力保障。博楓將藉由新興市場能源轉型促進基金（Catalytic Transition Fund）參與合作，該基金主要聚焦新興市場與發展中經濟體的能源轉型投資，布局重點涵蓋東南亞等區域。

博楓亞太區能源業務負責人程敬堯認為，越南是亞洲成長最快的經濟體之一，企業對可再生能源需求持續攀升。隨著全球製造商考量成本競爭力、商業化速度及能源安全等因素，加速採用再生能源，區域市場對長期綠電供應的需求也持續增加。

值得注意的是，本次合作也將配合越南直接購電協議（Direct PPA）制度逐步完善的進程推動。市場認為，隨著AI伺服器、資料中心及高階電子製造需求快速成長，穩定且低碳的能源供應已成為全球製造業布局的重要考量，鴻海提前卡位越南綠電資源，有助於提升未來產能擴張與供應鏈韌性。

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