韓股恐怖大怒神！SK海力士正2暴漲49.7％後大跌39％

韓股「ACE SK海力士正2」8日（紅線）股災收盤時竟暴漲49.7％，今盤中一度慘跌39％（藍線）。（圖擷自Naver金融網站）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓股市出現驚人的大怒神！由韓國投資信託運用（Korea Investment Management）推出的「ACE SK海力士個股槓桿」ETF，以2倍槓桿追蹤SK海力士，昨（8日）股災收盤時原本要跟著大跌，孰料竟暴漲49.7％；今（9日）韓股回攻大漲則是盤中慘跌39％，業者對於這種反常現象做出解釋。

綜合韓媒報導，SK海力士8日受股災影響，收盤時下跌7.68％，2倍槓桿跌幅應在15％上下才對，怎知ACE SK海力士正2反倒以每股3萬韓元（約新台幣624元）、漲幅49.7％作收。

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對此，韓國投資信託運用表示這是因為8日收盤前價格波動劇烈，觸發了波動性中斷（VI）機制，最後比平常晚2分鐘收盤（下午3時32分），在收盤撮合期間由於賣單不足的流動性問題，使得市價買單一路成交上去造成暴漲。

到了今天開盤時，為了要符合SK海力士現股的情況，ACE SK海力士正2一度暴跌39％，不過，隨著SK海力士午後大漲逾15％，ACE SK海力士正2跌幅已收斂至27％左右。

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