Stellantis因起火風險 全球召回逾130萬輛Jeep

Stellantis因起火風險，將全球召回逾130萬輛Jeep。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際汽車大廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）週二（9日）宣布，因潛在起火風險，將在全球召回超過130萬輛Jeep SUV與皮卡，並建議車主在完成維修前，避免將車輛停放於建築物或其他車輛附近。

《路透》報導，此次召回涵蓋2021年至2025年式Jeep Wrangler與Jeep Gladiator車型，原因是電動液壓動力方向盤幫浦線路存在電氣連接問題，在少數情況下可能導致周邊可燃物過熱，進而引發車輛起火。

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斯泰蘭蒂斯表示，此次召回涵蓋美國約108萬輛、加拿大約10.6萬輛、墨西哥約2.3萬輛，以及全球其他市場約12.5萬輛。

根據召回計畫，車廠將檢查相關零件，並視情況維修或更換線束及電動液壓動力方向盤幫浦。目前斯泰蘭蒂斯正加速推出修復方案，預計最遲將於7月提供召回修復措施。

截至目前為止，斯泰蘭蒂斯已接獲1起疑似與此問題相關的受傷通報，但尚未接獲任何事故或死亡案例報告。

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