所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家

所羅門董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬整合解決方案，提供更完整的智慧自動化服務。

陳政隆指出，過去所羅門在AI領域主要以視覺辨識、3D視覺等軟體技術為主，但隨著企業推動自動化與智慧製造，客戶需求已不再只是單一軟體功能，而是希望能直接導入完整解決方案，因此公司開始結合機械手臂、AI視覺、瑕疵檢測及自動化設備，打造軟硬整合方案。

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陳政隆觀察，雖然軟硬整合模式的毛利率較純軟體業務略低，但因涵蓋設備、模組及系統整合，整體專案金額與客戶黏著度均明顯提升，更符合現階段實體AI發展趨勢。目前合作客戶除英業達（2356）等國內大型企業外，也包括多家國際半導體設備大廠。

陳政隆表示，根據內部統計，目前旗下AI業務的客戶數已達500至600家，重購率接近40%，顯示客戶在完成初期導入後，持續擴大應用範圍與採購規模。其中歐美市場成長最為明顯，雖然部分訂單由亞洲總部或採購中心下單，但最終應用地多位於歐美地區。

陳政隆提到，除了智慧自動化業務，所羅門能源設備事業今年也受惠AI基礎建設需求快速成長，由於AI資料中心與先進製程廠房對供電穩定性要求極高，帶動大型發電機組採購需求同步增加，上半年發電機組接單量已超越去年全年水準，主要來自資料中心及半導體廠擴建帶動的備援電力需求，市場需求相當強勁。

陳政隆說，目前發電機組需求主要集中在台灣及中國市場，不過受到全球供應鏈影響，原廠交期仍相當緊湊，相關專案多與高科技產業建廠進度連動，客戶需求急迫，市場供需維持吃緊狀態。若下半年交貨進度符合規劃，能源設備業務成長幅度可望進一步擴大，但實際上下半年營收占比仍須視原廠交貨時程而定。

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