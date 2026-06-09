韓股市值1周內掉出世界第六 印度笑了

南韓股市市值一周內從5.04兆美元縮水近10%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕受三星電子和SK海力士等晶片製造商股價大幅下跌的影響，南韓股市在全球市值排名中已跌至印度之後，光是一週時間市值就損失了近10%。韓股市值在6月3日達到5.04兆美元。

而印度市值在此期間基本維持不變，仍為4.84兆美元。憑藉這一成績，印度在上週被南韓超越後，重新奪回了全球市值排名第六的位置。

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南韓週二（9日）股市上漲超過3%，從前一交易日超過8%的暴跌中反彈，主要原因是以色列和伊朗之間達成停火協議，以及投資者對人工智慧 （AI） 行業的信心增強。截至上午11:20，韓國綜合股價指數 （KOSPI） 上漲260.6點，漲幅3.48%，至7745.01點，此前一度升至7847.74點。

由於價格急劇上漲，南韓交易所於上午9點12分左右啟動了KOSPI指數的買入暫停交易，暫停程序化交易5分鐘。

在韓國綜合股價指數週一因人工智慧獲利能力擔憂以及聯準會可能升息而下跌超過8%後，投資者紛紛買入科技股，推動股市反彈。

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