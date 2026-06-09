房仲業人財兩失1》央行「微鬆綁」第2戶 房仲認內部買氣有變好

第七波信用管制上路至今已有20個月，對房市信心干擾正在淡化。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕3月，央行「微鬆綁」、意外放寬第二戶房貸成數，從5成提升至6成，此舉也被房產業者解讀為房市管控最嚴時間點將過，因此，部分房仲內部成交量有一個月比一個月稍微好一些的跡象。

「金龍海嘯」是2024年9月以後發生，而2024年該年度全國買賣移轉棟數高達35.05萬棟，寫下2016年以來、9年最高，但隔年受到金龍海嘯完整衝擊，2025年全國移轉量馬上出現重摔、全年只剩26.13萬棟，年減幅高達25.45%。

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即便房市現況已逐步適應金龍海嘯，但整體買氣仍處於低谷，今年前4月全國買賣移轉棟數累積約8.05萬棟，對比去年同期的8.46萬棟、年減幅仍有4.85%。

不過，有房產業者指出，隨著央行在今年3月時釋出第二戶貸款成數從5成調升至6成的「微鬆綁」政策，其實房仲內部統計的交易資訊，有呈現一個月比一個月稍微好一些的跡象。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，從中華民國不動產仲介全聯會的會員數統計來看，今年4月會員家數確有終結連5跌的反彈趨勢，即便單月退會的45家，但入會仍有58家，顯示央行持續善意調整限貸管制，再加上股市表現、高科技投資成果帶動，蛋黃區、潛力區的需求已經回溫。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，根據過去經驗面對房市外在情勢變化或政策大幅收縮，影響最劇烈都是剛上路半年到1年的時間，因此，去年全國移轉棟數出現大幅量縮，不過第七波上路至今已有20個月，對房市信心干擾正在淡化，過去經驗碰到單年劇烈衰頹至26萬棟後，隔年迎來反彈的機率會比較高。

房市交易量重摔後 隔年反彈機率高

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，打房措施已到尾聲，預料央行政策接下來將視市況作滾動式調整，不過調整速度會緩慢且漸進，很難一步到位，而預售屋及成屋市場的成交量逐步回溫的機率不低。

不過，因目前台灣經濟成長強勁，股市多頭牛氣沖天，央行也會擔心鬆綁過度會讓房價上揚氣熖再起，因此，若期待全面鬆綁、或者完全解禁第二屋房貸成數，恐怕是緣木求魚。

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