房仲業人財兩失2》金龍海嘯衝擊後 房仲家數、營業員明顯退燒

去年第四季全國房仲業備查家數為5062家，相較2024年第四季最高峰時的5188家，已減少126家。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕「金龍海嘯」發威至今已逾1年，全國不動產經紀業（房仲）備查家數、以及不動產營業員任職人數則呈現持續衰退。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季全國房仲業備查家數為5062家，相較2024年第四季最高峰時的5188家，已減少126家。

至於，房仲業最需要的前線營業員，去年第四季約6.51萬人，對比任職人數最多時、去年第三季的6.56萬人，已減少500人。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房仲業就業人數與房市景氣呈現正相關，通常景氣高峰開始轉折時，往往就是就業人數最多的時間點，初期可能加盟店還沒有減量經營，等過了半年，抑或是一年，較為靈活的店東就會開始減量經營，等待景氣復甦時再擴張開店。

房產業者分析，房市交易量大減，直接衝擊房仲收入來源，若以2024年全國買賣移轉棟數35.05萬棟來看，若假設7成為中古屋交易件數，平均每一個營業員可分得3.74棟，但2025年全國買賣移轉棟數跌至26.13萬棟，平均每一位營業員分不到3.3棟，減幅超過11%。

營業員平均成交件數減少11%

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，若進一步從中華民國不動產仲介全聯會統計的會員數量來看，會員數最多的時間點落在2024年11月、高達7925家，之後便一路滑落，今年4月則為7770家、減少155家、減幅約1.96%。

觀察金龍海嘯發威的1年半來、各縣市會員數消長情況，其中雲林縣、澎湖縣、台北市等三縣市則呈現會員數增加，尤其雲林、澎湖更是增幅超過5%，反觀花蓮縣、基隆市的會員數減幅較大，均超過1成。

黃舒衛指出，倘若業務量隱含交易量、交易價格趨勢，則桃園、台中的修正壓力最大，從業人員轉行或是轉作租賃服務等相關產業的比率也最高。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，仲介家數、營業員人數與房市景氣緊密相關，當成交量持續萎縮一段時間，整個產業就會陷入僧多粥少的局面，仲介店頭便會開始縮編，而營業員因收入驟減而產生離職潮，甚至容易出現惡性競爭。

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