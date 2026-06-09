曾文-烏山頭水庫「暢飲」4300萬噸 水利署：南部水情轉為審慎樂觀

曾文水庫。（資料照，記者吳俊鋒攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕梅雨鋒面持續為全台帶來豐沛降雨，全台水庫預期可進帳逾2億噸水，前陣子降雨較少的南部水庫也在近日大補水，尤其是曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，居全台水庫之冠，蓄水率穩定回升至14.3%。水利署表示，期盼這波梅雨讓南部水庫喝飽水，一解南部旱象，對未來南部水情的看法也從原先的「不樂觀但穩定」轉為「審慎樂觀」。

水利署統計，自梅雨鋒面靠近前的6月4日早上7點起至今（9）日上午7點，全台水庫預期可進帳2億1720萬噸水，目前已入庫1億2359萬噸水，尚有9361噸水待流入庫。

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觀察這波梅雨降雨在北中南各區落點較為平均，統計北中南區主要水庫集水區預估入流量，北部水庫預期可收下8210萬噸水，中部水庫5800萬噸水，南部水庫7700萬噸水。

進帳量最大的前3名水庫就有2座位於南部，依序為聯合運用的曾文-烏山頭水庫系統4300萬噸、石門水庫4200萬噸、南化水庫2600萬噸。

水利署發言人王藝峰指出，雖自去年11月進入枯水期以來，南部主要水庫集水區降雨量不足歷史同期一半，但水利署提前整備各項備援與調度下，南部縣市水情燈號至枯水期尾聲仍始終維持正常，期待這波梅雨旺盛期降雨能一舉讓南部水庫喝飽，一解南部旱象，對於未來南部水情的看法也從原先的「不樂觀但穩定」轉為「審慎樂觀」。

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