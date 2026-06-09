美議員要求嚴查海外公司下單 台積電恐面臨更嚴格客戶審查

台積電（TSMC）標誌展示於公司廠區外。美國跨黨派參議員致信川普政府，要求收緊晶圓代工規則，防堵中國企業透過海外子公司取得先進AI晶片。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國2名跨黨派聯邦參議員致信川普政府，要求收緊對晶圓代工廠的監管措施，以防堵中國企業透過海外子公司取得先進AI晶片，此舉可能使台積電（TSMC）等主要代工業者面臨更嚴格的客戶背景審查與合規要求。

根據《路透》9日報導，共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）與民主黨籍參議員金安迪（Andy Kim）在致川普政府的聯名信中指出，美國現行出口管制仍存在漏洞，中國企業可能透過設立於第三地的海外子公司取得先進晶片，因此要求政府進一步強化對晶圓代工廠的監管要求。

請繼續往下閱讀...

兩人在信中表示，若代工業者未能有效辨識訂單背後的實際買家，美國針對中國的先進晶片管制措施恐難達到預期效果。

防堵中國透過海外子公司繞道取得晶片

美國商務部工業安全局（BIS）近期已發布新指南，明定位於馬來西亞、新加坡等第三地的企業，若最終受益人或實際控制方為中國實體，相關交易同樣可能受到美國出口管制規範。

不過，議員認為，僅依靠現行許可制度仍不足以堵住漏洞。信中指出，中國企業可能利用海外分支機構或關聯公司取得先進晶片，因此有必要進一步提高代工廠的審查責任。

報導指出，美國部分智庫與國安專家長期擔憂，高階AI晶片可能透過海外分支機構流向中國企業。為此，兩名參議員要求川普政府強化晶圓代工產業的「認識客戶」（Know Your Customer，KYC）機制，要求業者更深入掌握客戶背景與最終受益人資訊。

若相關建議獲採納，代工廠未來在承接來自東南亞、歐洲等地的訂單時，可能需要投入更多資源確認訂單背後的實際控制者身分。由於台積電是全球最大的先進晶片代工業者，因此市場特別關注相關政策是否進一步影響其接單與合規流程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法