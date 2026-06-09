韓國全民瘋炒股！沒買「這2檔」直接淪「霹靂窮人」

韓國全民瘋炒股！沒買三星與SK海力士直接淪「霹靂窮人」。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕放眼整個韓國，現在除了三星電子和SK海力士的員工，沒有人能安心上班了。在全民掀炒股潮，1個名為「락거지（霹靂窮人）」的新詞彙正迅速走紅。因為在當下的韓國，如果你沒買三星和海力士的股票，就算每天再努力工作，看著身邊人一波行情爆賺十年工資，你也會感到像被雷劈了一樣，瞬間變成了相對意義上的「無敵窮光蛋」。

外媒報導，霹靂窮人這個詞意指「晴天霹靂，一夜赤貧」，形容的不是真正的一夜返貧，而是一種在極端牛市下的「相對赤貧」。

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這種深重的「錯失恐懼症」（FOMO）情緒正在韓國全社會瘋狂蔓延，人們不再是跑步進場，而是以百米衝刺的姿態殺入股市。

這場全民炒股狂熱的背後，反應出韓國年輕一代深層的焦慮與無奈。面對首爾動輒超過20億韓元（約新台幣4200萬）的公寓，僅憑每個月400萬韓元（約新台幣8.4萬）的死薪水，不吃不喝也要40多年才能買房。

韓國學者表示，當傳統的奮鬥途徑無法再實現社會流動，「在股市搏一搏」彷彿成了唯一的出路。

在這種極端的投機氛圍下，大批年輕人與未成年人紛紛開戶，甚至連50歲以上的老年族群也老當益壯，紛紛退掉原本用來兜底的儲蓄型壽險，寧願割肉折損本金，也要套現上槓桿砸進股市。

然而在全民瘋炒股下，不僅辦公室的廁所在下午收盤前擠滿了盯盤的上班族，大學課堂成了投資交流論壇，甚至連明星藝人與電競選手都在直播中忍不住切畫面看盤，整個國家宛如變成了1個巨大的證券交易所。

而這波由AI技術爆發所帶動的「記憶體超級週期」中，三星電子與SK海力士兩大晶片巨頭成為了絕對的主角。

兩家公司的年內漲幅分別高達2倍與2.5倍，市值雙雙突破1兆美元（約新台幣31.62兆），攜手將韓國綜合指數推上歷史新高，更讓韓國股市總市值一舉超越印度，躍升為全球第6大市場。

這股科技造富的巨浪不僅改變了財富版圖，更徹底重塑了韓國的社會觀念與職業階層。過去備受追捧的「上名校、考資質、當白領」傳統菁英路線逐漸失色，取而代之的是穿上無塵衣進入半導體產線。

然而，在這場舉國狂歡與時代豪賭的背後，巨大的陰影也正在悄然凝聚。

記憶體晶片產業本質上具有強烈的週期性，當前的暴漲高度綁定於AI產業的繁榮，一旦需求放緩或泡沫破裂，過度仰賴單一產業的韓國經濟與股指將面臨劇烈震盪。

更令人擔憂的是，在韓國散戶們頂著創紀錄的36兆韓元（約新台布7560億）融資餘額、不斷加槓桿接盤的同時，敏銳的外國投資者卻已經在短短20天內瘋狂套現拋售了14.7兆韓元（約新台幣3087億）的三星股票，而韓國散戶卻頂著借來的槓桿，淨買入了11.4兆韓元（約新台幣2394億），是接到了飛刀，還是買在山腰，無人敢斷定。

不過，隨著上週五科技股迎來3月以來的最大下挫，本週開盤即暴跌熔斷，這場由「霹靂窮人」所推動的造富神話，究竟是能讓人逆襲翻身的終極跳板，還是一場即將在高位引爆的金融泡沫，目前仍充滿懸念。

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