股匯不同調！台股反彈逾千點 新台幣先升後貶暫收31.59元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管中東局勢依然緊張，並推高油價，但美科技股週一收復部分失地，激勵台股今日展開報復性反彈，午盤大漲逾千點，新台幣兌美元匯率早盤則是先升後貶，中午暫時收在31.59元、貶值1分，台北外匯經紀公司成交量14億美元。

台股昨日暴跌近2700點後，今日隨美股上漲逾千點，新台幣匯價則是以31.56元、升值2分開出，最高觸及31.55元，隨即急貶至31.634元後又逐漸收斂貶勢，走勢相對震盪。

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觀察主要亞幣，韓元跌至2009年以來最低水準後，韓國官方宣布一連串措施，包括加強監控與檢查非法外匯交易，韓元在週一止跌回升，今早也持續走揚。日圓兌美元匯率則續停留在160價位。

匯銀人士指出，目前市場對於台股多頭格局是否結束仍存在分歧。部分法人認為，近期指數短線漲幅過大，在創高後出現大幅修正屬於正常的技術性拉回，有助於籌碼沉澱；但也有分析師提醒，若美國通膨升溫導致聯準會維持高利率時間拉長，加上中東地緣政治風險持續擴大，不排除市場波動進一步加劇。新台幣走勢仍將高度受到外資動向、美元強弱及國際資金風險偏好影響。在美國通膨數據公布前，市場態度偏向觀望，新台幣可能維持區間震盪格局。

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