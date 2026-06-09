振樺電AI檢測設備攻城掠地 Q2、Q3訂單能見度明朗

振樺電董事長郭劍成指出，半導體測試設備需求目前維持穩健。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠振樺電（8114）今日召開股東會，談及下半年營運展望時表示，半導體測試設備第二季至第三季訂單狀況已相當明朗，雖然近期市場對記憶體拉貨動能放緩有所討論，但因相關設備位於生產製造前端，出貨未受明顯影響。因應人工智慧（AI）帶動算力需求快速攀升，公司也積極布局結合自動化的檢測設備，並將邊緣運算與邊緣伺服器視為未來重要發展方向。

振樺電董事長郭劍成指出，半導體測試設備需求目前維持穩健，由於相關設備屬於生產製造前端環節，因此與近期部分記憶體市場需求波動關聯度相對較低，第二季至第三季訂單能見度已相當清楚，相關專案亦持續推進。

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振樺電認為，在AI浪潮帶動下，市場對算力需求持續增加，振樺電正積極投入結合自動化技術的檢測設備開發，希望透過智慧化與自動化方案，協助客戶提升生產效率與檢測能力，搶攻AI與半導體產業升級商機。

除了半導體設備業務，振樺電也看好邊緣運算市場發展，主要是因為AI應用逐步從資料中心向終端場域延伸，製造、零售、交通及智慧城市等領域對即時運算需求增加，邊緣伺服器的應用範圍正持續擴大，將成為集團未來積極布局的重要方向之一。

針對下半年營運展望，振樺電表示，目前預估全年上下半年營收比重約為五五波，不過考量第四季市場環境與營運壓力較高，實際比重仍可能落在55比45左右。

從區域市場來看，歐洲與中東市場近年受到關稅政策、俄烏戰爭及中東地緣政治衝突影響，不僅企業換機速度放緩，物流與船運安排也面臨挑戰，因此獲利貢獻占集團整體比重約一成至兩成。相較之下，美國及其他地區市場表現維持穩健成長。

振樺電強調，未來將持續朝中高階市場發展，透過品牌、產品差異化及技術能力與國際大廠競爭，同時推動Edge AI相關應用落地，滿足客戶對AI算力與智慧化解決方案的需求，作為未來成長的重要動能。

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